ads
السبت 28 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناشئات وادي دجلة 2008 يهزم "زد" بثلاثية ويتصدر جدول المسابقة

الكابتن محمد عزت
الكابتن محمد عزت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز فريق الكرة النسائية لنادي وادي دجلة مواليد 2008 على نادي زد بثلاثة أهداف نظيفة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وأحرز أهداف الفريق" كنزي مجدي - ياسمينا مصطفي -سلمي عصمت "ليتصدر فريق 2008 جدول المسابقة حتى الآن.

ويضم الجهاز الفني والإداري لفريق وادي دجلة كلا من محمد عزت مدير فني للفريق،  نورا سيف مدرب عام للفريق ،أحمد جمال مدرب حراس مرمى، يوسف الشيخ مدير إدارى ، ووسام عثمان رئيس الجهاز.

في ذات السياق، استطاع فريق ناشئات الكرة النسائية بنادي وادي دجلة مواليد2009 بقيادة محمد عزت المدير الفني، تحقيق فوزا ساحقا على فريق بالم هيلز، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

وشهد اللقاء مباراة قوية، حيث تنافس فريق وادي دجلة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، لينجح وادي دجلة في خطف نقاط نادي بالم هيلز ويتصدر ترتيب البطولة بالتقاسم مع فريق النادي الأهلي.

وقد أحرزت هدف الفوز اللاعبة عليا عز بركلة جزاء في شباك بالم هيلز دون رد، لتنتهي نتيجة المباراة 1-0 لصالح وادي دجلة.

فريق الكرة النسائية لنادي وادي دجلة مواليد 2008 وادي دجلة الكرة النسائية الدوري منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية كرة القدم النسائية