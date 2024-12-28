نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بـ 3 كليات

أجرى الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم السبت جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير الامتحانات بعدد من كليات الجامعة شملت كليات الحقوق وهندسة بنها والتربية النوعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ، والدكتورة زينب فيصل عميد كلية الهندسة ببنها ، والدكتور هاني شحته القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.



وأوضح الدكتور السيد فوده، أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وخلال الجولة استمع نائب رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة الأسئلة والورقة الإمتحانية، وما إذا كانت هناك أي مشكلات للعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هدوء اللجان، وانضباطها، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة و بتواجد رؤساء اللجان ، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.

يذكر أن الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بكلية الحقوق وصل إلي 11178طالب وطالبة ، وبكلية الهندسة ببنها 1678 طالب وطالبة ، وبكلية التربية النوعية 7050 طالب وطالبة.