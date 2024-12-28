كهربا يعتذر لجماهير الأهلي: اتعرض لحملات ممنهجة

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة اعتذار إلى جماهير النادي الأهلي بعد الأزمة الأخيرة عقب مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ونشر محمود كهربا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رسالة اعتذار لجماهير الأهلي قال فيها:" الجمهور هو متعة الكرة وأهم عناصرها وجمهور الأهلي أكبر داعم ليا وعلاقتي بجمهور الأهلي كبيرة وليهم رصيد يكفي ويوفي، وأنا تعرضت لحملات ممنهجة والسباب لي ولأهلي بألفاظ محدش يقبلها على نفسه أو على أهله في رسائل بعد تسريب رقمي من ناس عايزة تدمر مستقبلي الكروي، ومفيش لاعب كرة عايز يخسر فريقه أو يكون وحش، وجمهور الأهلي طول عمره هو اللاعب رقم 1 وصاحب فضل عليا بعد ربنا.. ربنا يجعلكم دايما سند وضهر ليا وبعتذر عن أي سوء تفاهم أو سوء تعبير".

جماهير الأهلي تطلب رحيل كهربا

وتعرض محمود كهربا لحملة غضب شديدة من جانب الجماهير، بعد إهدار ضربة جزاء في مباراة الأهلي و باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بجانب قيامه بتحريض لاعبي الأهلي على عدم الذهاب لتحية الجماهير بعد مباراة شباب بلوزداد في ستاد القاهرة بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ووجهت جماهير الأهلي الهتاف والسباب للاعب محمود كهربا خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، وطالبت برحيله عن النادي في الفترة المقبلة.