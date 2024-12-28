انقطاع الاتصال بالطواقم الطبية والصحفية والجرحى الموجودين بمستشفى كمال عدوان

انقطع الاتصال بالطواقم الطبية والصحفية والجرحى الموجودين داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، و اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في غزة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، حاصر مستشفى كمال عدوان لعدة ساعات وطالب المرضى والكوادر الطبية بالمغادرة.

يأتي هذا التطور في سياق العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، وسبق للاحتلال الإسرائيلي في عدة مناسبات إخلاء المستشفيات والمؤسسات الصحية في غزة.

وتزعم السلطات الإسرائيلية، أن حركة حماس تستخدم بعض هذه المنشآت كقواعد أو مخابئ للأسلحة، رغم أن التقارير الدولية تؤكد أن المستشفيات والمرافق الصحية في غزة عادة ما تكون أهدافًا للقصف الإسرائيلي دون وجود دليل على استخدامها لأغراض عسكرية.