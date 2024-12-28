"مدبولي" يكشف التكلفة الإجمالية لتطوير مصانع الغزل والنسيج

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن التكلفة الإجمالية للمراحل الثلاث لتطويرمصانع مصر للغزل والنسيج، تتعدى الـ 56 مليار جنيه.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي من مدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، أن الدولة اليوم تعمل على إحياء أصولها الكبري وإعادة تطوير الأصول، ولم تتدخر جهدًا ولا مالًا لإحياء الصناعة العملاقة مرة أخرى.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة المحلة الكبرى، بزيارة تفقدية إلى شركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

و يُرافق «مدبولي» خلال زيارته كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية، وعدد كبير من قيادات وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.

وأكد رئيس الوزراء، أن ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع المهم، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانيات، وصولاً لاستعادة الريادة المصرية في قطاع الغزل والنسيج.