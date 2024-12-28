مدبولي: الدولة تدخلت لدعم الفلاح في تحديد سعر ضمان توريد القطن

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تعمل على إعادة وإحياء الأصول، وهناك جدوى حقيقية من إعادة الأصول والدولة لم تدخر جهدا أو مالا لإعادة صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، عقب تفقده مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن الدولة تدخلت لدعم الفلاح في تحديد سعر ضمان لتوريد القطن.

وقال رئيس الوزراء:"رفعنا الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى".

وشدد رئيس الوزراء، أن الدولة تخوض ملحمة عظيمة في إعادة صناعة الغزل والنسيج.