رئيس الوزراء: العام المقبل سيشهد افتتاح مشاريع كثيرة تحمل الخير للمصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن زيارة اليوم في مدينة المحلة الكبرى هي زيارة هامة جدًا، لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج و الصباغة.

وقال "مدبولي"، "كنا هنا في فبراير ٢٠٢٢ و ناقشنا مقترح تطوير مصنع مصر للغزل والنسيج، ومصنع غزل ٤ كان يتم تركيبه، واليوم نعلن أن المشروع العملاق تم الانتهاء من المرحلة الأولى له.

وأضاف رئيس الوزراء، أن المرحلة الثانية ستكتمل فى كل المصانع فى كفر الزيات ودمياط وغيرهم بحلول منتصف ٢٠٢٥ وبنهاية ٢٠٢٥ نأمل انتهاء مراحل التطوير بالكامل.

وشرح رئيس الوزراء مراحل التشغيل للقطن وصولا به لمنتج نهائي، لافتا إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع تلبية احتياجات السوق المصري بالكامل، وقبل عملية التطوير كانت غزل المحلة تساهم بنحو ٢.٥% من احتياجات السوق بعد أن كانت ٥٠% و سنصل بها إلى أفضل حال، وكل ما سنزرعه في مصر سيكون فى احتياج للصناعة ولن نضطر لتصديره، وخاطب الفلاحين بأهمية الأمر حتى يستعدوا.

وأكد "هناك جهد كبير جداً بذل خلال الفترة الماضية، أيضا محطة الكهرباء الجديدة لم تكن موجودة والحمد الله هي تعمل اليوم وهي ملحمة عظيمة شاركت فيها كل جهات الدولة لتصبح بهذا الشكل وإن شاء الله العام القادم يشهد افتتاحات كثيرة بما يحمل الخير لكل المصريين".