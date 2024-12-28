أوضاع صحية وإنسانية صعبة و متدهورة في السودان

كشف محمد إبراهيم، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من بورتسودان، عن آخر تطورات الأوضاع الميدانية في الأراضي السودانية والمواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال محمد إبراهيم، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من بورتسودان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هناك أوضاعا صحية وإنسانية صعبة ومتدهورة في السودان.

وأضاف محمد إبراهيم، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من بورتسودان، أن هناك عشرات من القتلي والجرحي جراء استهداف مسيرة لميليشيات الدعم السريع لقرية قوز بينا جنوب شرق معسكر زمزم بشمال دارفور.