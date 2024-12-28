رئيس الوزراء: تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تتعدى الـ56 مليار جنيه

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025، متمنيا أن يحمل العام الجديد الخير والبركة لمصر وشعبها.

وأكد رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا له عقب تفقده مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أننا نشهد تقدما في أعمال المشروع العملاق الذي تتبناه الدولة المصرية، وهو إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج والمنتجات المعتمدة على القطن المصري.

وأضاف "مدبولي"، أن التطوير يشمل 3 مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع العملاق لتطوير مصانع الغزل والنسيج.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية في المحلة الكبرى والمدن الأخرى في منتصف عام 2025، أما المرحلة الثالثة بنهاية 2025 أو بداية 2026.

وأوضح أنه التكلفة الإجمالية للتطوير تتعدى الـ56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه للمنشآت، و640 مليون يورو للمعدات والمكن.