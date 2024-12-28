قوات الاحتلال تواصل اعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن مصادر فلسطينية أعلنت اليوم عن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حملاتها العسكرية والاعتقالات في الضفة الغربية، حيث اعتقلت نحو 15 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم سيدة وأسرى سابقون، وذلك منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قامت أيضًا باقتحامات موسعة لمنازل الفلسطينيين، حيث عمدت إلى تدمير محتويات المنازل والعبث بالأثاث، بالإضافة إلى تدمير أجزاء من الشبكة الكهربائية في بعض المناطق.

كما أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي قد تجاوز الـ12 ألف معتقل، من بينهم أكثر من 80 أسيرًا تم اعتقالهم من غزة منذ بدء الحرب.

في سياق متصل، أفادت التقارير عن وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية، بما في ذلك في مدينة الخليل ومنطقة طولكرم.

وأكدت أن اقتحامات الاحتلال شملت بلدة الصعير وبان النعيم في الخليل، حيث شنّت القوات الإسرائيلية عمليات دهم وتفتيش واسعة في المنازل، مشيرة إلي أن هذه الحملة تأتي في وقت حساس يشهد فيه قطاع غزة حربًا شاملة، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على القطاع، مما يعزز من التوترات الأمنية في كافة المناطق الفلسطينية.