ads
السبت 28 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوات الاحتلال تواصل اعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن مصادر فلسطينية أعلنت اليوم عن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حملاتها العسكرية والاعتقالات في الضفة الغربية، حيث اعتقلت نحو 15 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم سيدة وأسرى سابقون، وذلك منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قامت أيضًا باقتحامات موسعة لمنازل الفلسطينيين، حيث عمدت إلى تدمير محتويات المنازل والعبث بالأثاث، بالإضافة إلى تدمير أجزاء من الشبكة الكهربائية في بعض المناطق. 
كما أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي قد تجاوز الـ12 ألف معتقل، من بينهم أكثر من 80 أسيرًا تم اعتقالهم من غزة منذ بدء الحرب.

في سياق متصل، أفادت التقارير عن وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية، بما في ذلك في مدينة الخليل ومنطقة طولكرم.

وأكدت أن اقتحامات الاحتلال شملت بلدة الصعير وبان النعيم في الخليل، حيث شنّت القوات الإسرائيلية عمليات دهم وتفتيش واسعة في المنازل، مشيرة إلي أن هذه الحملة تأتي في وقت حساس يشهد فيه قطاع غزة حربًا شاملة، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على القطاع، مما يعزز من التوترات الأمنية في كافة المناطق الفلسطينية.

قوات الاحتلال الضفة الغربية اعتقال فلسطينيين الاعتقالات في الضفة الغربية الهجوم الإسرائيلي