نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق: إسرائيل الآن تسعى لجمع بيانات استخباراتية

أكد الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، أن تغيير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسمى العمليات العسكرية إلى حملة عسكرية، يعني تحول الصراع إلى حالة حرب مستمرة.

وأوضح، عبر مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن "الحملة العسكرية" تشمل جميع أنواع القتال، سواء كان بريًا أو بحريًا أو جويًا، بالإضافة إلى استخدام الأدوات الاقتصادية والثقافية، مما يعني أن المواجهة ستكون شاملة بلا حدود جغرافية أو زمنية.

وأشار إلى أن إسرائيل، رغم كونها في حالة حرب مفتوحة، لم تكن تعد اليمن هدفًا رئيسيًا لها في الماضي، وهو ما يجعلها تفتقر إلى المعلومات الاستخباراتية الكافية عن هذا البلد، مضيفًا أن إسرائيل الآن تسعى لجمع بيانات استخباراتية جديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه.

وتحدث الفريق محمود، عن التأثير الاستراتيجي للجبهة اليمنية على إسرائيل، مؤكدًا أن اليمن استطاع أن يصبح قوة مؤثرة في الملف الإسرائيلي رغم البعد الجغرافي.

وأوضح أن الحرب المستمرة في اليمن ساهمت في تراجع معنويات الشعب الإسرائيلي وأثرت على الحياة العسكرية والنفسية في الداخل الإسرائيلي.

ونوه أن الجغرافيا اليمنية تعتبر تحديًا حقيقيًا لإسرائيل، لافتًا إلى أن اليمن يمتاز بجغرافية حصينة وعقل مقاوم لا يتردد في دفع كل ما يملك من أجل عدم الاستسلام.