المشروع القومي للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.. مدبولي يتفقد مصانع المحلة الكبرى.. وخبراء: مصر تمتلك خبرة كبيرة ومميزات نسبية وتنافسية كثيرة

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مدينة المحلة الكبرى؛ للوقوف على ما وصلت إليه رحلة تطوير قطاع الغزل والنسيج التي تلقى اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية الساعية إلى تطوير هذا القطاع الصناعي المهم والذي يعد أحد ركائز التنمية في مصر.

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

وسيتفقد رئيس الوزراء العديد من المصانع التي تدخل ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، للاطلاع على أعمال تأهيل ورفع كفاءة المصانع التاريخية، التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بعد إعادة تشغيل الماكينات التي كانت قد توقفت لفترات طويلة، كما سيتفقد رئيس الوزراء أيضًا عددًا من المصانع الجديدة، فضلًا عن تفقده لمحطة الكهرباء الجديدة التى تمت إقامتها لتوفير احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة الكهربائية.

خبراء: مصر تمتلك خبرة كبيرة ومميزات نسبية وتنافسية كثيرة

خبراء الاقتصاد أكدوا سعي مصر للعودة إلى ريادتها التاريخية لقطاع الغزل والنسيج في المنطقة، من خلال ما تمتلكه مصر من خبرة كبيرة في هذه الصناعة، إلى جانب تطوير الآلات والمعدات اللازمة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الحكومة تسعى للارتقاء بقطاع الغزل والنسيج من أجل الوصول بالصادرات المصرية لمستويات قياسية من خلال صناعات محلية تسهم في زيادة الدخل من النقد الأجنبي.

وأضاف "عبد العظيم" في تصريحات تليفزيونية، أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في صناعة الغزل والنسيج، كما تتمتع بمزايا نسبية من خلال ما تملكه من ميزة نسبية في سمعة القطن المصري وتفضيله عالميًا.

وتابع: "إعادة تشغيل المصانع الكبر ى التي تمتلكها مصر في المحل الكبرى يسهم بشكل كبير في تعزيز عملية التصنيع المحلي، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل إذ تتميز هذه الصناعة بأنها كثيفة العمالة، إلا جانب أنها إحدى الصناعات الاستراتيجية".

من جهته، قال الدكتور حماد عبدالله، الرئيس السابق لشعبة هندسة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، إن المتابع للحالة المصرية يرى أن صناعة مثل الغزل والنسيج تمثل بلا شك أمل اقتصادي كبير من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد المصري، بالاعتماد على القطن المصري طويل التيلة.

وأضاف "عبد الله" أن “صناعة الغزل والنسيج تتضمن تحضيرات وصباغة وتجهيز وملابس جاهزة وهي صناعة ذات دوائر كبيرة، الأمر الذي يتطلب تعامل باحترافية مع هذه الصناعة المهمة من أجل تحقيق الهدف الرئيس من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.