الجيش السوداني يدمر مركبات لميليشيا الدعم السريع

كشف عثمان الجندي، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من إم درمان بالسودان، عن آخر تطورات الأوضاع الميدانية في الأراضي السودانية والمواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن الجيش السوداني يدمر عدة مركبات لميليشيا الدعم السريع.

وأضاف أن الجيش السوداني يحرر منطقة الصباح بولاية شمال دارفور من عناصر الدعم السريع، ويهاجم عدة محاور بالفاشر.

وأشار إلى أن هناك عشرات من القتلي والجرحي في استهداف مسيرة لميليشيا الدعم السريع لقرية بدارفور.