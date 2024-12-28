الحماية المدنية بالفيوم تخمد حريق بمخزن أخشاب بمدرسة طامية الصناعية

تمكنت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق بمخزن اخشاب مدرسة طامية الثانوية الصناعية للبنين، قبل أن يمتد الخريق إلى باقي اقسام المدرسة، والكتلة السكنية المجاورة، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي.



تفاصيل الحادث وإخطار مديرية الأمن



وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز طامية يفيد بنشوب حريق بمدرسة طامية الثانوية الصناعية للبنين، وعلي الفور توجهت قوة من إدارة الحماية المدنية ومركز شرطة طامية، وسيارات الأطفاء، وتمكنت الحماية المدنية من اخماد الحريق قبل أن تمتد السنة اللهب إلى باقي اقسام المدرسة.



ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، وجاري حصر العسائر بمعرفة مديرية التربية والتعليم، واقسام النجارة بالمدرسة.



وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التي انتظرت خبير لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد مسئولية أمين المخزن، وطلبت تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث طامية للتحري عن تفاصيل الحادث، وتولت التحقيق.