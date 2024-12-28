رئيس الوزراء يكشف حقيقة وقف تصدير القطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير صناعة الغزل والنسيج بدأ بتطوير مجموعة من المصانع ورفع كفاءة الماكينات فيها، وتطويرها.

ولفت رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إلى أن كل المصانع بدأت بالنسيج والصباغة والمعالجة، حتى الهالك في القطن تتم إعادة استخدامه مرة أخرى.

وأوضح أن مصنع غزل "1" جديد بالكامل، كان هيكل خرساني فقط في فبراير 2023، والآن هو أكبر مصنع في العالم فيه هذا الحجم من المكن تحت سقف واحد، وعلى مساحة 62 ألف متر مربع.

وتابع: "نحن بحاجة لكل القطن المزروع في مصر لتشغيل المصانع، وهذا لا يعني أننا سنوقف تصدير القطن الخام، لكن أريد طمأنة المزارعين إلى حجم احتياج الدولة لهذا المنتج".

واختتم: "تطوير مصانع الغزل والنسيج ملحمة عظيمة شاركت الدولة في إعادة إحياء هذه الصناعة، وهي مصدر فخر لمصر".