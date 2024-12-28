رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن "إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إننا نشهد تقدمًا للأعمال في المشروع العملاق "إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج"، والمنتجات المعتمدة على القطن المصري، متابعًا: "كنا مع بعض في فبراير 2023 وشهدنا العرض المقترح لتطوير هذا الصرح العملاق، وزرنا وقتها مصنع غزل (4) وكان لسه الماكينات بتركب".

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، اليوم السبت، أن "مشروع التطوير العملاق لمجمعات مصانع الغزل والنسيج، تلك القلعة الصناعية التي أنشأها المصري الوطني طلعت حرب عام 1927، اليوم نعلن انتهاء المرحلة الأولى منه".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التطوير سيتم على ثلاث مراحل، الأولى شملت مصنع غزل 4 ومصنع غزل 1 ومصنع تحضير النسيج 1 ومحطة توليد الكهرباء، أما المرحلة الثانية تكتمل ليس فقط بالمحلة الكبرى وإنما في المدن الأخرى؛ كفر الدوار ودمياط والمنصورة والمنيا وحلوان، وتنتهي منتصف عام 2025.

وتابع: "نأمل في انتهاء المرحلة الثالثة بنهاية 2025 أو بداية عام 2026 على الأكثر".