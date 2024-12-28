وكيل صحة الفيوم يكافئ فنى معمل و3 ممرضات

تفقد الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم ادارات سنورس وأبشواى ويوسف الصديق رافقه الجوله كل من متولي سعد مدير الشئون الادارية، والدكتورة نشوى جلال مدير العلاقات العامه، والدكتورة صبا ابو فرحه عضو إدارة الدعم الفني، وعبير العطيفي مشرف تمريض الرعاية الاساسية.

تفقد وكيل صحة الفيوم سير العمل الوحدة الصحية بمنشأة طنطاوي التابعة لمركز سنورس

وامر سيادته بمراجعة بصمة الحضور والانصراف، ولاحظ تغيب الطبيب دون أذن فامر الدكتور عبد الله محمد مدير ادارة سنورس بنقله إلى يوسف الصديق وتحويله الى الشئون القانونية للتحقيق معه لتغيبه على النوباتجية في اليوم السابق حسب ما علم من مدير الادارة.

كما تفقد الاستقبال والصيدلية والتطعيمات والمعمل والاسنان وغرفه المبادرات وغرفه الملفات واطمئن أن العمل يسير على ما يرام

وأمر مدير الادارة الصحية بسنورس بتوفير طبيب في الحال، فيما تفقد وحدة السعيديه التابعة لادارة سنورس الصحية والمنقول اعمالها إلى أحد مباني الوحدة المحلية

حيث تفقد المعمل وحجرة الطبيب والتطعيمات وتنظيم الاسرة وغرفة الملفات، وامر بمكافأة فنى المعمل مينا مدحت وايضا مكافاة ممرضة التطعيمات هناء رمضان السيد ومكافأة ممرضة تنظيم الاسرة سامية محمد عبد المحسن لكفاءتهم العلمية، كلف بمجازاة الطبيبة مديرة الوحدة لتغيبها دون اذن، كما طالب بإستكمال الملفات الخاصة بطب الاسرة.



فيما قام بزيارة الوحدة الصحية بشكشوك التابعة لادارة ابشواى الصحية وامر مدير الشئون الادارية بمراجعة بصمة الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون أذن إلى الشئون القانونية، وتفقد غرفه الملفات والاسنان وامر بإصلاح كرسي الاسنان وتوفير الحشو

كما تفقد تنظيم الاسرة والاستقبال والمعمل وامر باعادة تدريب فني المعمل لتحديث معلوماته.

كما تفقد الصيدلية واطمئن على تواجد الادوية، كما قام بعد ذلك بالمرور المفاجئ على الوحدة الصحية بكفر عبود التابعة ايضا لادارة ابشواي الصحية واطمئن على سير العمل بها وتواجد الفريق الطبي، وتفقد الاستقبال وتنظم الاسرة وغرفة الملفات والتطعيمات والصيدلية.

وأمر وكيل الوزارة مدير الادارة الصحية الدكتور راضي رشاد بإصلاح مواتير المياة وكرسي الاسنان وباب غرفه الملفات، كما امر مدير الشئون الادارية بمراجعة بصمة الحضور والانصراف.

ثم استكمل المرور على وحدة الجيلاني التابعة لادارة ابشواي الصحية وتفقد الصيدلية وعيادة الاسنان وعلم بتغيب جميع اطباء الاسنان فامر الدكتور مدير الادارة بإعاده توزيعهم خارج الوحدة لتغيبهم جميعا.

كما امر بخصم يوم من مشرفه تمريض الوحدة وهي ايضا الممرضة المسئولة عن تنظيم الاسرة وذلك لتغيبها دون اذن، كما امر بمراجعة بصمة الحضور والانصراف.

بعدها توجه الى الوحدة الصحية ببريشه الغربية التابعة لادارة يوسف الصديق وتفقد فيها غرفه الملفات، وامر باستكمالها، كما تفقد التطعيمات وتنظيم الاسرة والمعمل والصيدلية واطمئن على سير العمل.

وامر بمراجعة بصمة الحضور والانصراف، ثم انصرف متوجها الى وحدة اخرى

وفي ختام الجولة تفقد وحدة الصبيحي التابعة ايضا لادارة يوسف الصديق الصحية ووجد الفريق الطبي ملتزم.

فتفقد عيادة الاسنان وامر مدير الادارة الدكتور مصطفى زايد بإصلاح كمبروسر الاسنان المعطل وتحويل إطباء الاسنان المتغيبين إلى التحقيق، كما تفقد التطعيمات وحجرة الطبيب والمعمل وغرفة الملفات حيث امر باستكمالها كما تفقد سيادته غرفة الاستقبال وامر بمكافأة الممرضة فيبي فيليب لكفاءتها العلمية.

كما امر مدير الشئون الادارية بمراجعة بصمة الحضور والانصراف.

وانتهت الجولة على ذلك بالتشديد على توقيع خط سير مدير الوحدة او اذوناته من مدير الادارة مباشرة وتوفير طبيب بديل حال غياب طبيب الوحدة واستخدام البصمة.

inbound6808600607081974588

inbound8866721554541538580

inbound2311031019698244634

inbound3005837017783173521

inbound3908143036528558717

inbound465930224405217396

inbound2682168744699669092