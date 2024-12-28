18 مصابا محصلة نهائية للمصابين في حادث تصادم بكفرالشيخ

أصيب 18 شخص بكفرالشيخ، في حادث تصادم أتوبيس بعامود أنارة، بطريق، بلطيم - البرلس، وذلك بسبب هطول أمطار متوسطة على الطريق، والسرعة الزائدة نسبياً من السائق، الأمر الذي أدى إلى أنحراف عجلة القيادة وأصطدم الأتوبيس بعامود الأنارة، وأصابة الركاب بأصابات مابين الخفيفة والمتوسطة.

وتم نقل المصابين بسيارات الأسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي لتلقي العلاج اللازم، جراء الأصابات التي تراوحت مابين سجحات وكدمات متفرقة بالجسم وتم خروج أغلب المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.

والمصابين هم؛ أحمد السيد، محمد السيد حمادة، فوزي أحمد حسن، محمد رضا العيسوي، زياد سعد كامل، يارا محمد صلاح، أنور أبراهيم السيد، عصام السيد عبدالسلام، حنين وائل عبدالغفار، عصام على أدام، أحمد عصام السيد، أميرة وحيد محمد، وفاء عبدالوهاب حسن، وحيد فوزي محمد، حسن عبده حسن، شريف أحمد شرف.