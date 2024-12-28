اليوم.. آخر ليالي عرض sale على خشبة مسرح السلام

استضاف البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، العرض المسرحي "Sale" على خشبة المسرح الحديث، برئاسة الفنان محسن منصور، لمدة ثلاثة أيام متتالية، انطلقت العروض يوم الخميس واستمرت الجمعة، وتُختتم اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر في الثامنة مساءً.

ويأتي العمل تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي وضمن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات التى أطلقها معالي رئيس الوزراء في نوفمبر ٢٠٢٤ تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات".

والعرض ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وإدارة الدكتور عمرو عثمان، وذلك ضمن مبادرة توعية مبتكرة لتسليط الضوء على مخاطر التعاطي والإدمان وأثرهما على الفرد والأسرة والمجتمع.

قال مخرج العرض عمرو حسن، إن المسرحية تتناول قضية الإدمان والتعاطي من منظور إجتماعي ونفسي ويركز على الأسباب التي قد تدفع الشباب للإدمان وكذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة المروجة لثقافة تعاطي المخدرات وفي سابقة فنية جديدة يتم فيها إستثمار طاقات المتعافين خريجي مبادرة العلاج بالعمل في تنفيذ ديكورات العرض المسرحي، وذلك لمحاولة إعادة دمجهم في المجتمع ،وإعادة اكتساب الثقة في النفس.

يذكر أن المسرحية مأخوذة عن رواية "المزاد" للكاتب ميخائيل رومان، ومن بطولة الفنانين: سامح حسين، عبدالمنعم رياض، إيمان غنيم، سهيلة الأنور، محمد مصطفى، محمد مبروك، مع باقة من نجوم المسرح، أشعار محسن عموشة، ألحان وتوزيع محمد ذكي، مخرج منفذ أشرف عمرو، محمد شوقي، ومن إخراج عمرو حسن.