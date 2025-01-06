قرارات حاسمة للتعامل مع تكرار انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق السكنية بأسوان

في استجابة سريعة لتعدد الشكاوى الجماهيرية بسبب تكرار انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان، أصدر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قرارات حاسمة للتعامل مع الأزمة التي أثرت على مناطق مثل الصداقة الجديدة، المحمودية، وحى اللوتس.

شملت القرارات إحالة مدير قطاع المياه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتحقيق، وتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ للمشروعات، لدراسة أسباب الأزمة ووضع حلول جذرية وعاجلة ، للتخفيف عن معاناة المواطنين المقيمين فى هذه المناطق ، وخاصة مناطق الصداقة الجديدة والمحمودية وحى اللوتس ( الإسكان المتميز ) وغيرها، مؤكداً على أنه لا تهاون مع أى تقصير أو تقاعس فى أداء العمل الحكومى تجاه الخدمات والمرافق الأساسية .

يؤكد هذا التحرك السريع والجاد من كافة الجهات على التزام محافظة أسوان بضمان تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بجودة وكفاءة، مع اتخاذ تدابير حاسمة لضمان عدم تكرار الأزمات مستقبلاً.

وأثناء قيام اللجنة بالمرور الميدانى على خزان المحمودية تم إكتشاف وجود تلف فى المحبس العمومى قطر 6 بوصة بجوار الخزان ، وعلى الفور وبناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم إستدعاء فرق الصيانة الفنية بإشراف المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والذى أشار إلى نجاح الجهود فى تركيب المحبس الجديد فى وقت قياسى ، وتم بدء ضخ مياه الشرب ليتم إنتظامها وإمتلاء الشبكات خلال ساعات لتغذية مناطق المحمودية والصداقة الجديدة ، وأيضاً المناطق السكنية الواقعة على طريق السادات ، لافتاً إلى أنه بالتوازى مع ذلك ، وتنفيذاً لتعليمات المحافظ الذى تابع لحظة بلحظة كافة الجهود والأعمال تم الدفع بسيارات وفناطيس المياه أثناء عملية تركيب المحبس الجديد للمناطق المتضررة لتلبية إحتياجات المواطنين من مياه الشرب على الوجه الأكمل .

وقدمت محافظة أسوان اعتذاراً رسمياً للسكان المتأثرين في المناطق المتضررة، موضحة أن المشكلة نجمت عن أعمال تعديلات لزيادة ضخ المياه في حي اللوتس، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات لضعف او انقطاع المياه خلال الايام الماضيه ما تطلب إفراغ الخطوط من المياه ، وأدى تهالك الشبكات وطبيعة تضاريس الأرض إلى صعوبات في استعادة الضخ بعد انتهاء التعديلات.

في ضوء ذلك، تم التواصل مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لإيفاد فرق عمل متخصصة من الشركة القابضة لدعم جهود الإصلاح. كما تواصلت اللجنة الفنية أعمالها لمراجعة المحابس والخزانات والشبكات ووضع حلول طويلة المدى لمنع تكرار المشكلة.

وفى ظل التنسيق المتواصل بين الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ومحافظ أسوان على هامش حضوره لإجتماع مجلس المحافظين ، وعرض ملف مشكلة ضعف وإنقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان من أجل وضع الحلول الناجزة والجذرية ، فقد تم إستجابة الوزير بإيفاد وفد من وزارة الإسكان برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير إلى المحافظة ، وبحضور مساعدى الوزير المهندس طارق فريد ، والدكتور محمد حسن، فضلاً عن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً نائبى رئيس الشركة الدكتور صلاح بيومى ، واللواء عاصم شكرى ، علاوة على الإستشاريين والفنيين من الوزارة والشركة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، على أنه بناءاً على ما تم فى لقاؤه مع وزير الإسكان سيقوم الوفد بالتدخل العلمى والهندسى والفنى للقضاء على مشكلة ضعف وإنقطاع مياه الشرب بشكل كامل ، ولن يتم مغادرة المحافظة لأعضاء الوفد إلا فور الإنتهاء من تحقيق هذا الهدف لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين المقيمين فى المناطق المتضررة .

ولفت إلى أنه بالتوازى مع ذلك تواصل اللجنة الفنية التى تم تشكليها برئاسة معاون المحافظ للمشروعات أعمالها لمراجعة كافة المحابس والخزانات والروافع والشبكات ، ويتم أيضاً الدفع بسيارات المياه لمناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز " حى اللوتس " ، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات لتلبية إحتياجات المواطنين منها بالشكل المطلوب .

وفى خطوات سريعة وإيجابية، عقد محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً مع وفد من وزارة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحاف ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .

وخلال اللقاء الذى شهد إستعراض الوضع الراهن والحلول ، والحلول العاجلة والناجزة والجذرية للتغلب عليها بشكل كامل ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه بناءاً على التنسيق مع الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تم التدخل الفورى من كافة الأجهزة المختصة بالوزارة والشركة القابضة للتعامل مع المشكلة من أرض الواقع لسرعة نهوها خلال الساعات القادمة ، ليتم عودة إنتظام مياه الشرب لكافة المناطق المتضررة على الوجه الأكمل .

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك سيتم إقتحام مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة بشكل علمى ومدروس من خلال التنسيق بين الوزارة والمحافظة وشركاء التنمية لإعتماد ما سيتم الإتفاق عليه بعد عرضه على رئيس مجلس الوزراء لإضافة مشروعات جديدة ضمن منظومة المياه لتحسين الخدمة داخل مدينة أسوان.

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