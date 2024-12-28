محافظ القاهرة يسلم 90 عقد عمل ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"

شهد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة ، ومحمد جبران وزير العمل حفل تسليم ٩٠ عقد عمل منها ٧٠ عقد لذوي الهمم ، و٢٠ عقد للحاصلين على عقود عمل في ملتقى التوظيف الذي تم عقده من قبل ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" .

كما قام محافظ القاهرة ووزير العمل خلال الحفل بتسليم ١٤ شهادة تدريب مهنى لخريجي مركز التدريب المهني ١٠٣ صاعقة التابع لمديرية عمل القاهرة .

شهد الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وأحمد العزازي مدير مديرية العمل، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة العمل.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الحفل يأتي فى إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، خاصة محور توفير فرص العمل اللائقة، وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والذي شهد ملف ذوي الهمم في عهده الأولوية في الإهتمام ، من حيث التشريعات التي تُقدم الحماية والرعاية والدعم لهذه الفئة ، أو من خلال الدمج في سوق العمل ، وتقديم كافة انواع التدريب لتأهليهم للمهن المطلوبة.

وأضاف محافظ القاهرة أن ملتقيات التوظيف هى ترجمة لرؤية الدولة المصرية في التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية خاصة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لائقة وحياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص علي تقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات ملتقيات التوظيف.