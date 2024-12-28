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السبت 28 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لمتهم في تزوير المحررات الرسمية بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم، بالسجن المشدد 10 سنوات في تزوير المحررات الرسمية بمنطقة المرج.
تلقى قسم شرطة المرج معلومات تفيد قيام شخص له معلومات جنائية بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، واتخذ من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي .
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة 
القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر علي 10 أكلاشيه بأسماء جهات مختلفة وجهاز لاب توب توكد نشاطه الإجرامى وأوراق وشهادات ومستندات مزورة ومجموعة من الخامات التي تُستخدم فـى التزوير ومبلغ مالي.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 

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