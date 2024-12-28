ميقاتي يؤكد ضرورة الضغط على الاحتلال للانسحاب من لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، نفي ما يتم تداوله حول إبلاغ لبنان بأن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يومًا من الهدنة.

وأضاف سنجاب، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ميقاتي يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان ووقف الخروقات، وتبلغ بالواسطة أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يومًا من الهدنة" وفي مقدمهم الولايات المتحدة وفرنسا، وهما راعيتا تفاهم وقف إطلاق النار، ينصَّ على ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها، ووقف خروقاته وأعماله العدائية.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، من خلال تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في البلدات الحدودية بجنوب لبنان، مع استمرار التفجيرات على مدار الساعات الماضية.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجيًا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق خلال فترة تصل إلى 60 يومًا بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار.