صحة سوهاج ترسل طبيبا إلى منزل مريضة مسنة غير قادرة على الحركة

في استجابة إنسانية سريعة لوكيل وزارة الصحة بسوهاج لسيدة مسنة بمركز دار السلام شرق المحافظة، وتعاني من عدم الحركة وعدم قدرتها على الذهاب للمستشفى للكشف عليها وعلاجها

حيث وجه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة فوراً بإرسال "طبيب ' اليها بالمنزل وإجراء الفحوصات اللازمة لها دون نقلها من مكانها نظراً لظروفها الخاصة وعلى الفور وتنفيذاً لتوجيهات السيد وكيل الوزارة كلف الدكتور علي ثابت مدير مستشفى دار السلام المركزي الدكتور محمد حسن محمود اخصائي الباطنة بالذهاب و مناظرة وفحص المريضة بمنزلها واتخاذ اللازم تجاهها

ومن جانبه أفاد الطبيب أنه تم الفحص والكشف عليها وعمل اللازم وسيتم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة للمريضة فوراً وتوفير العلاج اللازم لحالتها ومتابعتها دورياً .

كما وجه دويدار بمقابلة و تكريم مدير مستشفى دار السلام المركزي والطبيب المكلف بمتابعة الحاله غداً الأحد بمكتبه بديوان عام المديرية وذلك لاستجابتهم السريعة ومجهوداتهم لخدمه المرضى

مؤكداً على ضرورة مراعاة البعد والجانب الإنساني خلال العمل الطبي مما يعكس اهمية هذا الدور للمؤسسات الطبية في مد يد العون للمرضى أصحاب الحالات الخاصة و الظروف الإنسانية

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