خبير سياسات دولية: الاحتلال يقضى تمامًا على الخدمات الطبية بشمال غزة

علق الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، على تصاعد التوترات الإقليمية وآخر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا لايف"، إن الاحتلال يقضي تمامًا على الخدمات الطبية بشمال غزة كأنه يقول لم تعد هنا حياة، وذلك بعد حرق مستشفي كمال عدوان في قطاع غزة، وحصار مستشفى العودة.

وأضاف الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن دولة الاحتلال تنهي تمامًا كل الخدمات في شمال غزة، موضحًا أن هذه هي خطة الجنرالات، لأن بالنسبة لهم شمال غزة هو يمثل تهديدًا للمستوطنات، ولا بد من حشد الفلسطينيين في وسط وجنوب غزة.