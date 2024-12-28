مخرج "Nosferatu" يستعين بـ 5 آلاف فأر حقيقي خلال التصوير

كشف المخرج روبرت إيجرز، عن كواليس تصوير فيلم الرعب الجديد “Nosferatu” من بطولة النجم نيكولاس هولت، والذي يعود “إيجرز” من خلاله لعالمه النفسي المعقد بعد غياب عامين منذ أن قدم فيلم "The Northman".

وخلال تصوير الفيلم، الذي تدور أحداثه حول علاقة تجمع بين امرأة تُعاني من مس ومصاصي دماء مرعبين مفتونين بها، مما يتسبب في سلسلة من الأحداث المرعبة اللانهائية، روى “إيجرز” أنه استعان بـ 5000 فأر حقيقي خلال تصوير أحد مشاهد الدير الخاصة بالكونت أورلوك. وفق موقع “فارايتي”.

وبعد أحد العروض العامة الأولى للفيلم، ناقش إيجرز المشهد في محادثة مع جييرمو ديل تورو، قائلاً: "إذا كانت هناك فئران في المقدمة، فهي حقيقية، ثم تقل أعدادها وتصبح فئرانًا متحركة في الخلفية. وقد تم تدريبها جيدًا".



قام المخرج فريدريك ويلي مورناو بإخراج فيلم "Nosferatu" الأصلي عام 1922، وهو مقتبس من رواية دراكولا للكاتب برام ستوكر، مع إعادة تسمية الوحش لأسباب قانونية. يعد فيلم مورناو من كلاسيكيات السينما التعبيرية الألمانية، وهو كابوس مذهل بصريًا. ومع ذلك، فهو ليس كابوسًا طويلًا جدًا، حيث يبلغ طوله ساعة و21 دقيقة. ونظرًا لأن معظم الأفلام الصامتة كانت لها أوقات تشغيل قصيرة، فليس من المستغرب أن يأتي فيلم مورناو في أقل من 90 دقيقة.



وفي عام 1979، قام المخرج الألماني فيرنر هيرتزوغ، بإعادة صياغة قصة دراكولا الخاصة به، تحت عنوان " Nosferatu the Vampyre". الفيلم من بطولة كلاوس كينسكي، الذي تعاون مع هيرتزوغ كثيرًا، ويتميز بإيقاع ساحر، ولكنه في النهاية لا يرهق صبر المشاهد بشكل مفرط، حيث تبلغ مدته ساعة و47 دقيقة. نسخة روبرت إيجرز أطول بـ 25 دقيقة من فيلم هيرتزوغ، وأطول بساعة تقريبًا من فيلم مورناو.



ولا يعد فيلم "Nosferatu" للمخرج إيجرز أطول من الإصدارات السابقة للقصة فحسب، بل إنه أطول أيضًا من العديد من أفلام مصاصي الدماء الحديثة الأخرى.