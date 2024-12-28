انطلاق امتحانات متطلبات الجامعة بالسويس للفصل الدراسي الأول 2024-2025

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن بدء امتحانات متطلبات الجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024-2025، والتي انطلقت اليوم السبت 28 ديسمبر بمشاركة 16 كلية، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الامتحانات النظرية ستبدأ يوم السبت الموافق 4 يناير، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية ملائمة تضمن راحة الطلاب وتساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وأوضح الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة تُتابع عن قرب سير الامتحانات لضمان انتظامها، مشيدا بالجهود المبذولة من الكليات والإدارات المختلفة لتأمين أجواء مريحة ومثالية للطلاب.

كما أكد "مندور" أن جدول الامتحانات بدأ اليوم بامتحان مقرر اللغة الإنجليزية العامة، ويستمر غدا الأحد مع مقرر القضايا المجتمعية، ثم مقرر مدخل إلى علم الجودة يوم الإثنين، على أن تختتم الامتحانات يوم الثلاثاء بمقرر الحاسب الآلي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، خلال جولته التفقدية للجان الامتحانات، على الالتزام والانضباط الذي ساد اليوم الأول من الامتحانات.

وأشاد بأداء الطلاب وحرصهم على الالتزام بضوابط الامتحانات، معربا عن تقديره للجهود التي بذلتها الكليات لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء.

يذكر أن الدكتور محمد عبد النعيم قام بجولة تفقدية في الكليات للاطمئنان على سير الامتحانات، حيث بدأ الجولة بتفقد سير الامتحانات بكلية التجارة، وكان في استقباله الدكتورة سلوى فراج، عميد الكلية، والدكتورة إيمان عبد العال، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وانتقل بعدها إلى كلية التربية، حيث رافقه الدكتور مدحت صالح، عميد الكلية، والدكتورة نهى العاصي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وتوجه بعد ذلك إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، برفقة الدكتور محمود الضبع، عميد الكلية، والدكتور محمود المتولي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد تهامي، منسق عام مقررات متطلب الجامعة.

وحرص نائب رئيس الجامعة على تفقد اللجان الخاصة بالكلية التي جاء عددها 4 لجان يمتحن بهم 59 طالب وطالبة استمع خلالها الدكتور محمد عبد النعيم إلى الطلاب لحل أي معوقات قد تقابلهم سواء من ناحية الورقة الامتحانية والاسئلة أو الأجواء الامتحانية

وتفقد بعدها كلية الألسن، وجاءت الامتحانات تحت إشراف الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية،وكان في استقباله الدكتور طارق ابو الميلة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

واستكمل الجولة في كلية الزراعة، ورافقه الدكتور محمود فرج، عميد الكلية، والدكتور إيهاب ربيع، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتابع بعدها سير الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات برفقة الدكتورة غادة الطويل، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

واختتم الجولة التفقدية بتفقد لجان المعهد الفني للتمريض بمدرج عثمان والهنجر حيث جاءت الامتحانات تحت إشراف عام الدكتورة إيناس عبد الله عميد كلية التمريض و اشراف تنفيذي الدكتورة نيفين محمد مدير معهد التمريض الفني

أكد الدكتور عبد النعيم خلال جولته على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، مشيرًا إلى حرص الجامعة على متابعة سير الامتحانات وتقديم الدعم الكامل لتجاوز أي تحديات قد تواجه الطلاب أو اللجان.