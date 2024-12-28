17 إنذارا وطرد الجهاز الفني.. مدرب الاتحاد السكندري: شكوى لاتحاد الكرة ضد حكم المباراة

أكد محمود عبد المنعم المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي الاتحاد السكندري، أن النادي حاليا يعد شكوى رسمية للتقدم بها لاتحاد الكرة مرفقة بفيديوهات لمباراة الفريق أمام المعادي واليخت، ضد حكم المباراة .

وأضاف المدير الفني للاتحاد السكندري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن حكم المباراة تسببت في خسارة الفريق بعد إلغائها لثلاثة أهداف لصالح الفريق، في المواجهة التي خاضها ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

لم تحتسب ركلتي جزاء

وأشار عبد المنعم ، إلى أن الحكم تغاضت عن احتساب ركلتين جزاء لصالحنا.

واستكمل المدير الفني ، الحكم قامت بتوجيه 17 إنذارا للفريق وقامت بطرد الجهاز الفني للفريق، مضيفا "الفريق قام بلعب ١٢ مباراة لم نتعرض لأي أزمات أو شكوى ولم يتم توجيه لنا أي إنذار من قبل إلا إنذار واحد تم توجيهه للحد المدربين من قبل نفس الحكمة في مباراة سابقة".

وطالب المدير الفني بتدخل اتحاد الكرة وعمل مباريات ودية بين الفرق لتحسين أداء اللاعبين والحكام، والتي من شأنها تحسين منظومة الكرة النسائية في مصر.

وكان قد خسر فريق الاتحاد السكندري أمس الجمعة في المباراة التي جمعته مع فريق المعادي واليخت بهدف دون ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري .