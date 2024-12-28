ads
السبت 28 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

17 إنذارا وطرد الجهاز الفني.. مدرب الاتحاد السكندري: شكوى لاتحاد الكرة ضد حكم المباراة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد محمود عبد المنعم المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي الاتحاد السكندري، أن النادي حاليا يعد شكوى رسمية للتقدم بها لاتحاد الكرة مرفقة بفيديوهات لمباراة الفريق أمام المعادي واليخت، ضد حكم المباراة .

وأضاف المدير الفني للاتحاد السكندري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن حكم المباراة تسببت في خسارة الفريق بعد إلغائها لثلاثة أهداف لصالح الفريق، في المواجهة التي خاضها ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

لم تحتسب ركلتي جزاء

وأشار عبد المنعم ، إلى أن الحكم  تغاضت عن احتساب ركلتين جزاء لصالحنا.

واستكمل المدير الفني ، الحكم قامت بتوجيه 17 إنذارا للفريق وقامت بطرد الجهاز الفني للفريق، مضيفا "الفريق قام بلعب ١٢ مباراة لم نتعرض لأي أزمات أو شكوى ولم يتم توجيه لنا أي إنذار من قبل إلا إنذار واحد تم توجيهه للحد المدربين من قبل نفس الحكمة في مباراة سابقة".

وطالب المدير الفني بتدخل اتحاد الكرة وعمل مباريات ودية بين الفرق لتحسين أداء اللاعبين والحكام، والتي من شأنها تحسين منظومة الكرة النسائية في مصر.

وكان قد خسر فريق الاتحاد السكندري أمس الجمعة في المباراة التي جمعته مع فريق المعادي واليخت بهدف دون ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري .

الكرة النسائية نادي الاتحاد السكندري فريق الكرة النسائية بنادي الاتحاد السكندري المعادي واليخت المدير الفني للاتحاد السكندري الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية كرة القدم النسائية