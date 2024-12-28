انطلاق المؤتمر السنوي الخامس لقسم القلب بطب كفر الشيخ

عقدت كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، المؤتمر السنوي الخامس لقسم القلب، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، ووكلاء كلية الطب، وإشراف الدكتور رضا بيومي رئيس قسم القلب، والدكتور محمد سلامة، والدكتور وائل حسيب، بقسم القلب بكلية الطب البشري بالجامعة، والذي ينعقد على مدار يومين، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم القلب والأقسام الطبية الأخرى وبمشاركة نخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية.

وخلال كلمته رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالسادة الحضور من مختلف الجامعات المصرية موجهاً لهم الشكر والتقدير على تحملهم مشقة السفر لحضور فعاليات هذا المؤتمر، مؤكداً أن قسم القلب يعد الداعم الأساسي للخدمة الطبية لمستشفيات جامعة كفر الشيخ وأحد نقاط قوة كلية الطب وتميزها بين مختلف الكليات والجامعات المصرية لما يمتلكه من عوامل التميز والريادة وخدمة المجتمع والنشر العلمي.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بالدور العلمي والبحثي والخدمي الرائد لقسم القلب بكلية الطب بداية من التشخيص والمتابعة للمرضى فضلا عن كونه يضم أجهزة طبية متخصصة هي الأحدث من نوعها والمعتمدة دوليا والتى تواكب كل ماهو جديد في العمل الطبي العالمي ومشاركته فى مختلف المبادرات الرئاسية والحملات الصحية، والذي كان له الأثر الإيجابي فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى المترددين على المستشفى الجامعي.

كما دعا رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى ضرورة زيادة الدرجات العلمية المشتركة مع الأقسام الطبية نظرا لطبيعة عمل القسم وتكامله مع كافة التخصصات الطبية الأخرى وهو ما يعد تأكيداً لإستراتيجية الجامعة فى تحقيق عنصر التكاملية بين الأقسام والاتجاه إلى تشجيع الأبحاث البينية والدقيقة بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتأهيل لسوق العمل ومواكبة التطورات العالمية فى المجال الطبى.

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجهود القسم ودوره فى الارتقاء بالمستشفيات الجامعية بوجه عام سواء تشخيصياً أو علاجياً أو بحثياً، وهو ما جاء نتيجة للطفرة الكبرى التي حدثت بالقسم فى الآونة الأخيرة، موجهاً شكره لكافة كوادر القسم على تعاونهم مع مختلف المستشفيات الجامعية والأقسام الطبية من أجل خدمة المرضى والتخفيف عنهم، مؤكداً على أهمية تطوير الأبحاث العلمية، وتوجيهها نحو التطبيق العملي الملموس، بما يخدم رؤية مصر ٢٠٣٠، متمنياً خروج المؤتمر بتوصيات ملموسة على أرض الواقع تخدم المجتمع الخارجي.

وفي ذات السياق وجهت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحية شكر وتقدير لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، للجهود المبذولة وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للكلية والتي شهدت طفرة طبية كبيرة وكذلك للمنظومة الطبية داخل جامعة كفر الشيخ بما ساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية والتشخيصية المقدمة لملايين المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الدلتا.

ومن جانبه استعرض الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، جهود القسم وما شهده من تطوير وكذلك تطوير الجزء الإداري للقسم، مشيداً بالدور الفاعل لقسم القلب في تطور الخدمات الصحية في مستشفيات جامعة كفر الشيخ، كما استعرض جهود أعضاء هيئة التدريس بالقسم المتميزة فى مجال البحث العلمى والنشر الدولى، وأضاف أن القسم قد دأب على عقد هذا المؤتمر بصفة دورية لاستعراض الجديد فى مجال طب القلب وذلك بهدف تبادل الآراء والخبرات الطبية بين الأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات المصرية.