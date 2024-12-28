كانوا مسافرين لأداء العمرة.. تفاصيل جديدة عن وفاة أسرة كاملة في الفيوم

استيقظ أهالي مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، على واقعة مأساوية شهدتها صباح اليوم بعد مصرع أم وأبنائها الـ 5، في حادث تسرب غاز بمنزل بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، والذين كانوا يستعدون للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من العميد محمد حسني مريز، مأمور مركز شرطة سنورس يتضمن ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا من الأهالي بوقوع تسرب غاز بمنزل ووجود متوفيين نتيجة الحادث وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وتم نقل الجثث إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتبين أن المتوفيين هم سمر محمد جودة 37 سنة ربة منزل، ومعتز أيمن شوقي 17 سنة، وملك أيمن شوقي 15 سنة، ومحمد أيمن شوقي 8 سنوات، وعائشة أيمن شوقي 5 سنوات ورقية أيمن شوقي 3 سنوات.