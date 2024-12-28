رئيس جامعة سوهاج يستقبل وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات المصرية المختلفة وذلك لعقد فعاليات الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات لأول مرة في رحاب جامعة سوهاج الجديدة .

ورحب الدكتور حسان النعماني بوزير التعليم العالي والوفد المرافق له على أرض جامعة سوهاج مشيراً إلى أن برنامج الزيارة سوف يضم عدداً من الفعاليات حيث سيفتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي ملتقى الاستثمار في البحث العلمي الذي تنظمه الجامعة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

كما سيتم افتتاح عدد من الانشاءات الجديدة وهي كلية طب وجراحة الفم والأسنان، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية الصيدلة، مبني الاختبارات الالكترونية، إلى جانب بعض الوحدات الطبية المتخصصة بالمستشفى الجامعي الجديد وهي وحدة القسطرة العلاجية، عناية أمراض المخ والأعصاب، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وحدة المرأة الآمنة، كما سيتم وضع حجر الأساس لمستشفى الحروق.

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