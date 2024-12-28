ننشر أسماء 6 متوفين من أسرة واحدة في حادث تسرب غاز بالفيوم

ننشر أسماء 6 متوفين من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم اليوم في حادث تسرب غاز بمنزل بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

والمتوفون هم: سمر محمد جودة 37 سنة ربة منزل، ومعتز أيمن شوقي 17 سنة، وملك أيمن شوقي 15 سنة، ومحمد أيمن شوقي 8 سنوات، وعائشة أيمن شوقي 5 سنوات ورقية أيمن شوقي 3 سنوات.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بوقوع تسرب غاز بمنزل ووجود متوفين نتيجة الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وتم نقل الجثث إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

