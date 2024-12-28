أوكرانيا تقصف مستودع طائرات مسيرة في روسيا

قالت أوكرانيا، اليوم السبت، إنها استهدفت مستودعا لتخزين وصيانة طائرات مسيرة بعيدة المدى من طراز شاهد في منطقة أوريول الروسية، مضيفة أن هذا "قلل بشكل كبير" من قدرة روسيا على شن هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في بيان على تيليجرام إن الهجوم وقع يوم الخميس الماضي ونفذته القوات الجوية الأوكرانية.

وأضافت "نتيجة للهجوم، جرى تدمير مستودع مصنوع من عدة هياكل خرسانية محصنة لتخزين وصيانة وإصلاح طائرات مسيرة انتحارية من طراز شاهد".

وتابعت "قللت هذه العملية العسكرية بشكل كبير من قدرات العدو من حيث شن غارات جوية بطائرات مسيرة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

ولم تصدر روسيا تعليقا على الهجوم.