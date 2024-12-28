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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال تشغيل طبقة رصف الأساس

بطريق خليج قبلي بمطوبس

رصف طريق خليج قبلي
رصف طريق خليج قبلي بمطوبس
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تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أعمال فرش وتشغيل طبقة الأساس بطريق خليج قبلي بمركز مطوبس تمهيدًا للرصف، تحت إشراف محمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات القومية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مشروعات "حياة كريمة" تستهدف تحسين مستوى الحياة بالريف المصري، من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن العمل في مشروع طريق خليج قبلي يسير وفق الخطة الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى أن الرصف من أهم مشروعات الخدمات المقدمة للمواطنين.

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اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ كفرالشيخ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظ كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ يتابع رصف شوارع مطوبس