ads
السبت 28 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح المؤتمر الأدبى الثالث بنادي قارون الرياضي بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح، اليوم السبت، المؤتمر الأدبى الثالث بنادي قارون الرياضي بالفيوم بعنوان "أشرف أبو جليل..أربعون عاما من العطاء الثقافي "والذى أقيم فى المركز الثقافي والإعلامي بالنادى بإشراف المستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس الادارة وإيناس عبد العزيز، رئيس المركز الثقافي والإعلامي بنادي قارون وعضو مجلس الإدارة.

بدأ المؤتمر الذى قدمه القاص عويس معوض بكلمة ترحيب لايناس عبد العزيز ثم اوبريت سجل حلمك لبكرة لاطفال المدرسة الإسلامية الإعدادية بالفيوم من تأليف أشرف أبو جليل وإخراج سناء أحمد عبد ربه وإشراف أحمد تاج مدير المدرسة.

عقب ذلك بدأت جلسة الشهادات والذى أدارها الدكتور نصر الزغبي والذى تحدث عن بداية ونشأة “أبو جليل” فى قرى الفيوم وحضوره إلى قصر الثقافة بالمدينة عام 1985 وهو طالب فى السنة الأولى بكلية دار العلوم بالقاهرة، وتحدث عويس معوض عن أول قصيدة لاشرف أبوجليل والتى وصفها بأنها قصيدة منضبطه عموديا ولقاءه مع مثقفى قصر ثقافة الفيوم فى ذلك الوقت، وأنه اصطحب بعدها الأديب الراحل حمدى أبو جليل وتأسيس ورئاسته للجماعة الادبية فى كلية دار العلوم، وأشار  الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا أن اهتمام أبو جليل بالثقافة والشعر أضاع عليه الكثير منها أنه قضى سبع سنوات فى كلية دار العلوم.

كما تحدثت أمل سليم عن تشجيع أبو جليل لكل المواهب، وشهادة من الدكتور منير فوزى وأخرى للكاتب عماد فؤاد والدكتور رضا بكرى وطارق عمران.

inbound1350774065896589706
inbound1350774065896589706
inbound6906003086264610710
inbound6906003086264610710
inbound5558979977923397112
inbound5558979977923397112
inbound8455546546314573037
inbound8455546546314573037
inbound4268089896294454072
inbound4268089896294454072
inbound1498790990489852599
inbound1498790990489852599
inbound8826632744116519000
inbound8826632744116519000
inbound2587790199475118253
inbound2587790199475118253
inbound6465609061676619132
inbound6465609061676619132
إفتتاح المؤتمر الأدبى الثالث بنادي قارون نادي قارون الرياضي محافظة الفيوم أشرف أبوجليل أربعون عاما من العطاء الثقافي أشرف أبوجليل