افتتاح المؤتمر الأدبى الثالث بنادي قارون الرياضي بالفيوم

افتتح، اليوم السبت، المؤتمر الأدبى الثالث بنادي قارون الرياضي بالفيوم بعنوان "أشرف أبو جليل..أربعون عاما من العطاء الثقافي "والذى أقيم فى المركز الثقافي والإعلامي بالنادى بإشراف المستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس الادارة وإيناس عبد العزيز، رئيس المركز الثقافي والإعلامي بنادي قارون وعضو مجلس الإدارة.

بدأ المؤتمر الذى قدمه القاص عويس معوض بكلمة ترحيب لايناس عبد العزيز ثم اوبريت سجل حلمك لبكرة لاطفال المدرسة الإسلامية الإعدادية بالفيوم من تأليف أشرف أبو جليل وإخراج سناء أحمد عبد ربه وإشراف أحمد تاج مدير المدرسة.

عقب ذلك بدأت جلسة الشهادات والذى أدارها الدكتور نصر الزغبي والذى تحدث عن بداية ونشأة “أبو جليل” فى قرى الفيوم وحضوره إلى قصر الثقافة بالمدينة عام 1985 وهو طالب فى السنة الأولى بكلية دار العلوم بالقاهرة، وتحدث عويس معوض عن أول قصيدة لاشرف أبوجليل والتى وصفها بأنها قصيدة منضبطه عموديا ولقاءه مع مثقفى قصر ثقافة الفيوم فى ذلك الوقت، وأنه اصطحب بعدها الأديب الراحل حمدى أبو جليل وتأسيس ورئاسته للجماعة الادبية فى كلية دار العلوم، وأشار الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا أن اهتمام أبو جليل بالثقافة والشعر أضاع عليه الكثير منها أنه قضى سبع سنوات فى كلية دار العلوم.

كما تحدثت أمل سليم عن تشجيع أبو جليل لكل المواهب، وشهادة من الدكتور منير فوزى وأخرى للكاتب عماد فؤاد والدكتور رضا بكرى وطارق عمران.

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