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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الإيراني: الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل بلاده، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، ويأتي هذا التصريح في إطار التطورات الأخيرة للأزمة السورية، التي أسفرت في الثامن من ديسمبر الجاري عن الإطاحة بنظام البعث السوري، بقيادة الرئيس السابق بشار الأسد.

نظام الأسد كان داعما لإيران، التي قدمت له الدعم في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011 وتسببت في مقتل مئات الآلاف وتشريد ملايين آخرين، وفور سقوط نظام الأسد، أكد الرئيس الإيراني، ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، مشددًا، على أنّ الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد ونظامها السياسي.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سوريا