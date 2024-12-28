اتحاد الكرة يقرر حرمان عضو مجلس إدارة الأهلي من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 3 أشهر

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، التى كانت قد اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ولم يتم إعلانها في وقتها وجاءت القرارات كالتالى:

وأصدرت لجنة الانضباط عقوبات قوية ضد مسئولي النادي الأهلي في الشكوى المقدمة من نادي بيراميدز على خلفية الأحداث التي وقعت في مباراة الفريقين بالدوري.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بشأن الشكوى المقدمة من نادى بيراميدز ضد الأهلى، فقد قررت لجنة ما يلي:

حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، مع تحذيره لما بدر منه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

إيقاف خالد محمد عبد الفتاح لاعب الأهلي 3 مباريات، لما بدر منه عقب طرده في مباراة الأهلى وبيراميدز.

حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى، ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، وسعد شلبى المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التعاقدات (وقت اتخاذ القرار)، فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي.

حفظ الشكوى المقدمة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور فيما نسب إليه.

وفيما يتعلق بشكوى النادى الأهلى ضد نادى بيراميدز قررت لجنة الإنضباط العقوبات التالية:

1- إيقاف محمود عبد العاطى محمد عبدالجليل الشهير ب( دونجا) ثلاث مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكم المباراة.

2- إيقاف اللاعب كريم حافظ رمضان سيف الدين مباراة واحدة لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز .

3- إيقاف اللاعب مروان حمدی مهنى عبدالحميد 6 مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه عقب نهاية مباراة الأهلى وبيراميدز.

4 - الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على اللاعب محمد الشيبي الموقعة من لجنة المسابقات، بالإيقاف ثلاث مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز.

5- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من ممدوح عيد، الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، وهانى سعيد، المدير الرياضى، ومحمود عبدالحفيظ محمد عبدالصبور الشهير بـ(زلاكا)، واللاعب أحمد ناصر محمود الشناوى. والمدير الإداري لبيراميدز أحمد محمد زاهر.