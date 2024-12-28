الصحة الفلسطيينة: لا نعلم مكان أو مصير الطواقم الطبية لمستشفى كمال عدوان

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور خليل دقران، إن الاحتلال أجبر المرضى والمصابين في مستشفى كمال عدوان على الإخلاء.

وأشار الدكتور خليل دقران في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، إلى أن المرضى في المستشفى الإندونيسي يعانون من انعدام الرعاية الطبية، بالإضافة إلى نقص في الطعام والماء.

وأكد أن مصير الطواقم الطبية لمستشفى كمال عدوان لا يزال مجهولًا، موضحًا أن شمال قطاع غزة بات خاليًا من الخدمات الصحية بعد خروج جميع المستشفيات عن الخدمة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين فلسطينيين، في استمرار للانتهاكات ضد الطواقم الطبية في القطاع.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال أحرقت مباني في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع، ودمرت جميع المولدات الكهربائية في المستشفى.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيان: "نطالب المؤسسات الدولية بإيجاد بديل لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في شمال قطاع غزة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ449 على التوالي، من خلال شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.