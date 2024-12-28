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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مواجهات دور الـ 32 بكأس مصر بعد سحب القرعة

قرعة البطولة
قرعة البطولة
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أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كاس مصر موسم 2024 _ 2025،  التي أقيمت اليوم باتحاد الكرة بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد ومندوبي الأندية، عن المواجهات التالية:

بيراميدز والمنصورة

بتروجت والمقاولون العرب

إنبي وحرس الحدود

الإسماعيلي وطنطا

غزل المحلة والفائز من سبورتنج والحمام

فاركو والترسانة

البنك الأهلي وبترول أسيوط

المصري ووادي دجلة

الزمالك والفائز من أبو قير الأسمدة وبلدية المحلة

مودرن سبورت والفائز من المصرية للاتصالات والشمس

سموحة ومنتخب السويس

زد وديروط

سيراميكا و لافيينا  

طلائع الجيش والأولمبي

الجونة والقناة

الاتحاد وتيم اف سي

مواجهات دور الـ32 سحب القرعة قرعة دور ال32 لبطولة كاس مصر الدكتور مصطفى عزام المواجهات التالية