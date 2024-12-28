تعرف على مواجهات دور الـ 32 بكأس مصر بعد سحب القرعة

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كاس مصر موسم 2024 _ 2025، التي أقيمت اليوم باتحاد الكرة بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد ومندوبي الأندية، عن المواجهات التالية:

بيراميدز والمنصورة

بتروجت والمقاولون العرب

إنبي وحرس الحدود

الإسماعيلي وطنطا

غزل المحلة والفائز من سبورتنج والحمام

فاركو والترسانة

البنك الأهلي وبترول أسيوط

المصري ووادي دجلة

الزمالك والفائز من أبو قير الأسمدة وبلدية المحلة

مودرن سبورت والفائز من المصرية للاتصالات والشمس

سموحة ومنتخب السويس

زد وديروط

سيراميكا و لافيينا

طلائع الجيش والأولمبي

الجونة والقناة

الاتحاد وتيم اف سي