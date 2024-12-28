الخطوط الجوية التركمانية توقف رحلاتها إلى موسكو لمدة شهر

أعلنت الخطوط الجوية التركمانية، اليوم السبت، تعليق رحلاتها إلى موسكو لمدة شهر، بحسب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية".

مشاكل الطيران في جروزني:

وأفادت هيئة الطيران الروسية أن قائد طائرة أذربيجانية حاول مرتين الهبوط في مطار جروزني، ولكن دون جدوى، مشيرةً إلى ضعف الرؤية بسبب هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة، وعرضت على قائد الطائرة الهبوط في مطارات أخرى، لكنه رفض.

إحباط هجمات إرهابية في روسيا:

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط محاولة لتنفيذ هجمات إرهابية خططت لها أجهزة الأمن الأوكرانية، كان الهدف اغتيال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية ومدون عسكري بارز، وتم اعتقال مواطن روسي يعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية، والمعتقل اعترف بتلقي تعليمات من كييف لتفجير سيارة المسؤول بوزارة الدفاع.

هذه التطورات تظهر تصاعد التوترات الإقليمية بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك تأثيرها على قطاعات مختلفة كالملاحة الجوية والأمن الداخلي.