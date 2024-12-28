تأهل فريق NUT GANG بجامعة العريش للحلقة الختامية في أولمبياد الشركات الناشئة

تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وبدعم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش لطلاب كلية الاقتصاد المنزلي على فكرة مشروع عمل منتج غذائي وظيفي للحد والوقاية من الأنيميا تم تأهل الفريق من تصفيات الأقاليم التي كانت تضم جامعات القناة وسيناء إلى التصفيات على مستوى الجمهورية بمعسكر بجامعة الجلالة الذي كان يضم ١٢٩ فريق على مستوى جامعات مصر، و تأهّل فريق جامعة العريش من ضمن ٥٥ فريق على مستوى الجمهورية لتصوير برنامج GenZ تحدي الجامعات وفوز فريق جامعة العريش بدعم مالي للمشروع بمليون جنيه؛ مما نال إعجاب لجنة التحكيم في أثناء فترة العرض المتضمنة المهندس العالمي هاني عازر، ورجل الأعمال طارق كامل الرئيس التنفيذي لشركة نسلة في مصر والسودان ورجل الأعمال محمد شلباية الرئيس التنفيذي لشركة بيبسي كولا في مصر والشرق الأوسط، وسيدة الأعمال فريدة خميس نائب الرئيس التنفيذي لشركة: "النساجون الشرقيون"، وأمين أُمناء الجامعة البريطانية، ورجل الأعمال محمد زكي السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة زكي السويديّ ووسط جمهور من فرق الجامعات الخمس الأخرى المنافسة من الطلاب المشاركين في المسابقة والمنسقين والوفود المشاركة.

ومن ثمَّ؛ تم اختيار فريق جامعة العريش؛ بوصف مشروعهِ أحسن فكرة مشروع قُدّمت في الحلقة، ويستحق التأهل الي الحلقة الختامية للمنافسة علي مليوني جنيه لدعم فكرة المشروع، بعد أن ظفر بأربعة أصوات من خمسة بفارق كبير عن الفرق الأخرى المنافسة.



من الجدير بالذّكر أن فكرة المشروع، وتنفيذه، والعقول المفكرة، ومواد التّصنيع كلها من نبت سيناء الحبيبة، وبرعاية كاملة من معالي رئيس الجامعة الذي لم يألُ جهدًا مع فريق الطلاب المشاركين ليصلوا إلى هذه المكانة المرموقة؛ سعيًا نحو تحقيق هدف الجامعة في خدمة البيئة المحيطة، ومصرنا الحبيبة وأن تكون مظلة وبيت خبرة وابتكار لكل المشاريع التنموية القادرة على النّهوض بمصرنا الفتيّة الأبية.