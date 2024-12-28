الكرة النسائية| وادي دجلة يفوز على بالم هيلز ويتقاسم صدارة الدوري مع الأهلي

استطاع فريق ناشئات الكرة النسائية بنادي وادي دجلة مواليد2009 بقيادة محمد عزت المدير الفني، تحقيق فوزا ساحقا على فريق بالم هيلز، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

دجلة يتصدر جدول الدوري

وشهد اللقاء مباراة قوية، حيث تنافس فريق وادي دجلة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، لينجح وادي دجلة في خطف نقاط نادي بالم هيلز ويتصدر ترتيب البطولة بالتقاسم مع فريق النادي الأهلي.

وقد أحرزت هدف الفوز اللاعبة عليا عز بركلة جزاء في شباك بالم هيلز دون رد، لتنتهي نتيجة المباراة 1-0 لصالح وادي دجلة.

الجهاز الفني والإداري للفريق

ويضم الجهاز الفني والإداري لفريق وادي دجلة كلا من محمد عزت مدير فني للفريق، نورا سيف مدرب عام للفريق ،أحمد جمال مدرب حراس مرمى، يوسف الشيخ مدير إدارى ، ووسام عثمان رئيس الجهاز.