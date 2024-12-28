الصحة العالمية تحذر من الوضع الوبائي لفيروس جدري القرود في إفريقيا

وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع الوبائي لفيروس جدري القرود في إفريقيا بـ "المثير للقلق". ففي حين أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال الدولة الأكثر تضررا من فيروس جدري القرود إلا أن السلالة 1ب باتت موجودة في أجزاء أخرى من القارة الإفريقية، وذلك حسبما اوردت مجلة "جون افريك" الفرنسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية "لا يزال الوضع الوبائي في إفريقيا مثيرا للقلق بشكل خاص، ولا يزال عدد حالات الإصابة مرتفعا"، مشيرة إلى تفشي الوباء بشكل خاص "في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وأوغندا".

وكشفت منظمة الصحة العالمية أنه في نوفمبر 2024 (آخر شهر تتوفر عنه بيانات عالمية كاملة)، "تم الإبلاغ عن 2726 حالة إصابة بجدري القرود مؤكدة جديدة". وفي المجمل، تم تأكيد 13769 حالة إصابة في 20 دولة إفريقية، مع تسجيل 60 حالة وفاة.

وتظل جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة الأكثر تضررًا من هذا الفيروس مع تسجيلها 9513 حالة إصابة مؤكدة.

وتتميز العدوى الفيروسية الناجمة عن جدري القرود بألم في العضلات وارتفاع في درجة الحرارة وآفات جلدية تأخذ عمومًا شكل بثرات. بيد أن سلالة 1b MPXV هي الأكثر إثارة للقلق، حيث تنتقل "بشكل رئيسي بين الشباب عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق، وغالبًا ما يكون جنسيًا"، وفقًا لأحدث وثيقة لمنظمة الصحة العالمية.

وأبلغت ثماني دول خارج أفريقيا حتى الآن عن رصد حالات إصابة بالسلالة 1ب من فيروس جدري القرود. وهذه الدول، حسب الترتيب الزمني، هي السويد وتايلاند والهند وألمانيا والمملكة المتحدة (ولا سيما أيرلندا الشمالية) والولايات المتحدة وكندا وباكستان.