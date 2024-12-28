تأجيل فيلم The Batman 2 لـ 2027

أرجأت استديوهات “وارنر براذرز” الترفيهية الجزء الثاني من فيلم الأكشن والسوبر هيروز “The Batman 2” للمخرج مات ريفز، إلى الأول من أكتوبر 2027، بعد أن كن مخططًا عرضه في 2 أكتوبر 2026.

صدر الجزء الأول فى مارس 2022، ودارت أحداثه حول بروس وين المعروف بالرجل الوطواط، والسنة الثانية له كفارس الظلام وحامى مدينة جوثام، عندما يجد نفسه فى مواجهة بينجوين وريدلر، والعديد من أشرار جوثام المشهورين. الفيلم من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ مات ريفز، ويشارك إلى جانب باتينسون البطولة كل من زوى كرافيتز، أندى سركيس، بول دانو، جيفرى رايت، كولن فاريل.

ويشارك النج8م روبرت باتينسون في بطولة فيلم “Mickey 17” هو أول فيلم روائي طويل لبونج يتم إصداره بعد النجاح الهائل الذي حققه فيلمه "Parasite" عام 2019، والذي تدور أحداثه حول ميكي الذي يتم إرساله في مهام خطيرة لاستعمار كوكب جليدي، عندما تموت نسخة من ميكي، يتم إنشاء نسخة مكررة لتحل محله وتحتفظ بمعظم ذكرياته، إلى جانب باتينسون، يضم فريق التمثيل كل من ستيفن يون، وناعومي آكي، وتوني كوليت، ومارك روفالو.