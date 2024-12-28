زيمبابوي تنتهي من بناء أكثر من 100 مدرسة هذا العام لتحسين الحصول على تعليم جيد

أعلنت الحكومة في زيمبابوي الانتهاء من بناء 105 مدارس جديدة في المناطق الريفية والحضرية خلال العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حق الحصول على التعليم وتحسين جودته.

وذكر "تليفزيون بريكس" اليوم /السبت/ - أن هذا الانجاز يأتي في إطار الاستراتيجية الرامية إلى معالجة النقص في البنى الأساسية للمدارس في البلاد وتحسين الحصول على تعليم جيد.

وفي هذا السياق.. صرح وزير التعليم الابتدائي والثانوي في زيمبابوي توريراي مويو، بأن هدف الحكومة يتماشى مع المعايير الدولية التي توصي بضرورة عدم سفر الطلاب لأكثر من خمسة كيلومترات للوصول إلى المدرسة.

وأكد مويو، أن تقليص المسافة التي يقطعها الطلاب من منازلهم إلى المدرسة تعد أولوية لحكومة بلاده، مضيفا أنه يأمل في الوفاء بالاتفاقيات الدولية التي تكفل التحاق الطلاب بمدارس أكثر قربا من المجتمعات التي يعيشون فيها.

ويدعم الاستثمار القوي في البنى التحتية التعليمية، الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يسعى إلى ضمان تعليم جيد منصف وشامل وفرص تعلم مدى الحياة للجميع.

ومن خلال إعطاء الأولوية للتعليم وتقليل العوائق أمام الدارسين، فمن المتوقع أن تمهد الحكومة في زيمبابوي الطريق أمام تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.