إعلان إفلاس قطب النفط السنغافوري ليم أون كوين

أعلنت السلطات السنغافورية إفلاس قطب الأعمال في البلاد، ليم أون كوين، المستثمر الأسطوري ومؤسس إمبراطورية "هين ليونج" لتجارة النفط.

وذكرت شبكة "سي إن إيه" السنغافورية أن أمر الإفلاس دخل حيز التنفيذ في الـ19 من شهر ديسمبر الجاري وتم نشره في الجريدة الرسمية للحكومة أمس.

واعترف كوين (الذي يبلغ من العمر 82 عامًا) ونجليه ليم هوي تشينج، إيفان ليم تشي مينج، في شهر سبتمبر الماضي بأنهم يدينون بمبلغ قدره 3.5 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 4.7 مليار دولار سنغافوري)، فيما صرحوا آنذاك بأنهم لا يملكون أصولًا كافية لدفع الأموال لكل أصحاب المطالبات وسيقدمون طلب إفلاس، وذلك في خضم محاكمة بدأت في شهر أغسطس عام 2023.

وكانت شركة "هين ليونج" قد تكبدت خسائر تقدر بنحو 808 ملايين دولار أمريكي من العقود الآجلة والمقايضات خلال الفترة بين عامي 2010 و2020، مع إخفاء الخسائر من خلال المبالغة في تقدير الأرباح بمقدار 2.1 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة.

وأخفت الأسرة عن عمد خسائر شركة "هين ليونج" وصورتها على أنها مربحة بينما كانت في الواقع مُفلسة بشكل كبير.

تجدر الإشارة إلى أن ليم قد أدين في شهر مايو الماضي خلال محاكمة جنائية منفصلة بتهمة الغش والتحريض على التزوير، وصدر حكم ضده الشهر الماضي بالسجن لمدة 17 عامًا ونصف بعد تدبيره إحدى أخطر قضايا الاحتيال في تمويل التجارة في سنغافورة، فيما صرح محاميه آنذاك إن ليم سيستأنف الحكم.