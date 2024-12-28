بعد مأساة شقة المنيب.. 6 جثث لأم وأبنائها داخل منزل بالفيوم والسبب الغاز

واقعة مأساوية شهدتها منطقة شارع الزهيري بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، راحت ضحيتها أم وأطفالها الخمسة مصرعهم اختناقاً نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم.

وفاة أم وأطفالها الخمسة اختناقا بالغاز في سنورس

البداية بتلقي ضباط مباحث مركز سنورس بمديرية أمن الفيوم، إشارة من غرفة عمليات النجدة بلاغاً بالعثور على 6 جثث داخل منزل منطقة شارع الزهيري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثث كلاً من: "سمر محمد جودة" 37 سنة ربة منزل، وأبنائها "معتز أيمن شوقي" 17 سنة، وأشقائه "ملك" 15 سنة، "محمد" 8 سنوات، "عائشة" 5 سنوات، "رقية" 3 سنوات، لا توجد بهم ثمة إصابات ظاهرية، وبالفحص تبين أن زوج المتوفاة الأولى والد المتوفين الخمسة يعمل بالخارج وغير متواجد بالمنزل، وأنهم تعرضوا للاختناق بالغاز، جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حريق شقة المنيب

لقي 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حريق هائل نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

حريق شقة المنيب ينهي حياة أسرة كاملة



تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بـ5 سيارات إطفاء.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بشقة بعقار مكون من 6 طوابق جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ضحايا شقة المنيب

وجاءت أسماء ضحايا حريق شقة المنيب كالتالي: "فايزة أحمد" 60 سنة، "علي مصطفى" 42 سنة، "همت مصطفى" 38 سنة، "رحيم إبراهيم" 16 سنة، "يسر إبراهيم" 6 سنوات، "تمارا إبراهيم" 4 سنوات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.