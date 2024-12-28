بقيمة 27 جنيها.. سعر الذهب في مصر يفقد 0.7% خلال تعاملات الأسبوع

تستقر تداولات أسعار الذهب في مصر خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن سجل انخفاض خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل تراجع سعر الذهب العالمي وضعف أحجام التداول بالإضافة إلى استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية بعد قرار البنك المركزي المصري واستقرار حركة سعر الصرف.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3730 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3735 جنيه للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 12 جنيح حيث اغلق عند المستوى 3733 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3745 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب عيار 21 بنسبة 0.7% ليفقد 27 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3733 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3760 جنيه للجرام، وكان قد سجل اعلى مستوى عند 3775 جنيه للجرام وأدنى سعر عند 3727 جنيه للجرام.

تراجع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي ناتج عن التحركات العرضية في سعر الذهب العالمي بسبب ضعف أحجام التداول خلال فترة الأعياد، هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك دون حدوث طفرات سعرية أو تغيرات حادة في سعر الصرف وهو ما تسبب في هدوء السوق المحلي.

من جهة أخرى قرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير هذا العام، وهو يعد تثبيت للفائدة للاجتماع السادس على التوالي لتظل الفائدة عند أعلى مستوياتها.

استمرار التضخم المرتفع وضعف قيمة العملة المحلية دفع البنك المركزي المصري إلى الاستمرار في الحفاظ على الفائدة المرتفعة، وذلك على الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة خلال عام 2024 بمقدار 100 نقطة أساس.

بينما تشير التوقعات أن البنك المركزي المصري في طريقه إلى البدء في سلسلة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجديد.

من جهة أخرى استطاعت مصر تعديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بموجبه تحصل مصر على قرض الصندوق، ليشير الصندوق أنه تم تعديل البرنامج وتعديل مسار الأوضاع المالية العامة من أجل اتاحة الفرصة للبرامج الاجتماعية التي تفيد الفئات الضعيفة والمتوسطة.

وفي حال حصلت مصر على موافقة الصندوق على المراجعة الرابعة سيتاح لها الحصول على شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر الذهب العالمي تراجع طفيف خلال الأسبوع الماضي ليسيطر التذبذب على تحركات الذهب في ظل ضعف أحجام التداول بسبب فترة عطلات أعياد الميلاد، بينما يجد الذهب ضغط سلبي من ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتداول الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في عامين.

يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب مع بداية تداولات اليوم بعد أن تراجع خلال جلسة الأمس بفعل تراجع سعر الذهب العالمي، بينما تستقر الأوضاع حاليا في السوق المحلي بعد تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة للاجتماع السادس على التوالي بالإضافة إلى استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

أغلق سعر اونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي تحت المتوسط المتحرك 50 يوم الواقع عند منطقة 2640 – 2650 دولار للأونصة، مما يبقي الضغط السلبي متواجد على السعر، ولكن في المقابل استقرت التداولات فوق المستوى 2600 دولار للأونصة وهو ما يضمن فرص تجميع الزخم والتعافي لأعلى.

أما عن السعر المحلي:

يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم فوق المستوى 3730 جنيه للجرام وذلك بعد أن تراجع من مستوى تداولات الأمس فوق المستوى 3740 جنيه للجرام ليغلق تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن يظل أمام السعر المحلي فرصة للتعافي من جديد واستهداف المستوى 3800 جنيه للجرام.