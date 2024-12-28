رسالة البابا فرنسيس إلى المشاركين في اللقاء الأوروبي السابع والأربعين للشباب

وجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان رسالة إلى المشاركين، بمناسبه انعقاد اللقاء الأوروبي السابع والأربعين للشباب الذي تنظّمه جماعة تيزيه في تالين (إستونيا) حملت توقيع أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين جاء فيها خلال زيارته الرسوليّة إلى دول البلطيق الثلاث في عام ٢٠١٨، التقى البابا فرنسيس بالشباب في كنيسة كارلي اللوثرية في تالين وكان له هذه الكلمات التي تصف أيضًا ما تعيشونه خلال هذه الأيام: "من الجميل دائمًا أن نجتمع معًا ونتشارك شهادات الحياة ونعبّر عمّا نفكّر به ونريده؛ ومن الجميل جدًّا أن نلتقي معًا، نحن الذين نؤمن بيسوع المسيح".

تابع أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان يقول إنَّ اللقاء بروح المشاركة والأخوّة هو مهمٌّ جدًّا في سياق اليوم، حيث يمرّ عالمنا بتجارب خطيرة. فالعديد من البلدان تعاني من العنف والحروب، والعديد من الأشخاص هم ضحايا المعاملة اللاإنسانية، وآخرون يعانون من الحيرة بسبب عدم المساواة في مجتمعاتنا والأخطار البيئية الجسيمة. ولكن في هذه الأيام في تالين، أنتم تريدون أن "ترجوا فوق كلِّ رجاء"، بحسب عنوان الرسالة التي كتبها الأخ ماثيو رئيس جماعة تيزيه للسنة المقبلة.

هذا النداء، الذي يتماشى مع موضوع السنة اليوبيلية التي ستطبع هذا العام ٢٠٢٥، موجه أيضًا إلى كل واحد منكم: "سيروا في الرجاء! إنَّ الرجاء يتغلّب على كل تعب وكل أزمة وكل كرب، ويمنحنا دافعًا قويًّا للمضي قدمًا، لأنه عطيّة ننالها من الله نفسه: يملأ زمننا بالمعنى، ينير لنا الطريق، ويبيّن لنا اتجاه الحياة وهدفها".

وخلص أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين إلى القول أيها الشباب الأعزاء، إن الأب الأقدس يعتمد عليكم ويعيد التأكيد لكم على ثقة الكنيسة بكم، لأن الكنيسة الجامعة تحتاج إليكم جميعًا لكي تعلنوا اليوم بشرى محبة الله السارة.

وهذا هو أيضًا معنى المسيرة السينودسيّة التي قامت بها الكنيسة الكاثوليكية والتي أدّت إلى تقدم كبير في الصداقة المسكونية مع إخوتنا وأخواتنا من مختلف الطوائف المسيحية. وإذ يكل كل واحد منكم وعائلاتكم إلى الرب، بشفاعة العذراء مريم، يمنحكم البابا فرنسيس بكل إخلاص فيض بركاته الرسولية ويكل نفسه إلى صلواتكم.

كذلك وجّه البطريرك المسكوني برثلماوس بدوره رسالة إلى الشباب المجتمعين في تالين جاء فيها بفرح كبير ومودة عميقة نرسل لكم هذه الرسالة بمناسبة اللقاء الأوروبي الذي تنظمه جماعة تيزيه في هذه المدينة الجميلة تالين. إن هذا الحدث، الذي يجمع شبابًا من مختلف الأمم والتقاليد المسيحية، هو شهادة حيّة للوحدة في المسيح ولدعوتنا المشتركة للعيش كتلاميذ للرب القائم من الموت. إن الموضوع الذي تمَّ اختياره لهذا اللقاء "الرجاء فوق كلِّ رجاء" يدعونا لكي نعمِّق إيماننا بالله الذي هو مصدر الرجاء النهائي. هذا الرجاء، المتجذر في قيامة المسيح، يدعونا لكي ننظر أبعد من تحديات عصرنا. وكما كتب بولس الرسول: " آمن راجيا على غير رجاء". تذكرنا هذه الرسالة بأن الإيمان يفتح لنا طريقًا حيث يبدو أنه لا يوجد أي طريق.

تابع البطريرك المسكوني برثلماوس يقول في عالم مطبوع بالانقسامات والصراعات والشكوك، أنتم حملة رجاء جديد. من خلال اجتماعكم معًا للصلاة والمشاركة والتأمل، أنتم تُظهرون حقيقة محبة الله التي تتخطى الحدود وتوحد القلوب في شركة حقيقية. من خلال مثالكم، أنتم تُظهرون أن الإيمان المسيحي هو قوة تحويلية قادرة على حمل السلام والرجاء حتى في أحلك الأوقات. لذلك ندعوكم للصلاة بشكل خاص من أجل البلدان والمناطق التي دمرتها الحروب والنزاعات، لاسيما أوكرانيا والشرق الأوسط.

أضاف البطريرك المسكوني برثلماوس يقول إن مدينة تالين، بتاريخها الروحي والثقافي الغني، تصبح في هذه الأيام علامة نور لأوروبا والعالم. بحضوركم هنا، أنتم شهود لذلك النور الذي هو المسيح، "النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان" هذا النور يدعوكم لكي تكونوا صانعي سلام وخدامًا لعدالة الله وسفراء مصالحة. وفي عالم غالبًا ما تخيّم عليه اللامبالاة وسوء الفهم، فإن التزامكم هو شرارة رجاء. نود أن نعرب عن امتناننا لجماعة تيزيه، وبشكل خاص للأخ ماثيو على التزامه المتواصل لصالح وحدة المسيحيين. إن شهادتكم تذكرنا بأن الوحدة ليست حلمًا بعيد المنال، بل هي حقيقة يمكننا أن نتذوقها هنا والآن، بتواضع ومحبة متبادلة. إن عمل جماعة تيزيه يُلهم آلاف الأشخاص حول العالم ويذكّرنا بأننا جميعًا مدعوون لكي نعمل من أجل المصالحة الدائمة.