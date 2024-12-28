بالفيديو.. تفاصيل خطة التعليم العالي لعام 2025 لمواكبة النظم الدولية

كشف محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار وزارة التعليم، تفاصيل خطة وزارة التعليم العالي لعام 2025، والتي تهدف لمواكبة النظم الدولية، موضحا أنها تبرهن رغبة الدولة المصرية في تدويل التعليم العالي.

وقال الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن التدويل هو الانتقال بمؤسسات الدولة في التعليم العالي من كونها مؤسسات وطنية إلى مؤسسات عالمية.

وأضاف أن هناك تنوعا لمصادر العملية التعليمية، حيث هناك جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع لجامعات دولية وأخرى تكنولوجية.

وأكد أن هناك جامعات مصرية تحتل مكانة متقدمة في بعض التصنيفات العالمية وتتواجد في قائمة الـ 100 الأوائل مثل تصنيف التايمز في التخصصات البينية.

